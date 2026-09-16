В Україні у четвер заходи обмеження електроспоживання не плануються, повідомили в Укренерго.

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Як зазначає Укренерго, завтра, у четвер, застосування заходів обмеження споживання не планується.

Водночас зазначається, що користування потужними електроприладами варто перенести на денний час – з 10.00 до 15.00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18.00 до 22.00, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні Укренерго повідомляло, що споживання електроенергії знизилось. Зазначалось, що станом на 09:30, воно було на 7% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня – у вівторок.

Причиною змін є встановлення сонячної погоди у більшості регіонів України. Це збільшує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідно зменшує обсяг енергоспоживання із загальної енергомережі.

Водночас внаслідок дронових атак та артилерійських обстрілів з боку РФ – на ранок були зафіксовані нові знеструмлення у низці областей, зокрема у Харківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій, Черкаській та Херсонській.

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