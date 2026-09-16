Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 16 вересня: ЗСУ знищили 1530 окупантів та майже 800 дронів
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1530 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 16 вересня
- особового складу – близько 1 511 530 (+1 530) осіб,
- танків – 12 345 од.,
- бойових броньованих машин – 25 339 (+5) од.,
- артилерійських систем – 49 820 (+27) од.,
- РСЗВ – 2 132 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 642 (+4) од.,
- літаків – 442 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 630 (+4) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 069 (+789) од.,
- крилатих ракет – 5 111 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 149 557 (+374) од.,
- спеціальної техніки – 4 692 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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