Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1530 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 16 вересня

особового складу – близько 1 511 530 (+1 530) осіб,

танків – 12 345 од.,

бойових броньованих машин – 25 339 (+5) од.,

артилерійських систем – 49 820 (+27) од.,

РСЗВ – 2 132 (+1) од.,

засобів ППО – 1 642 (+4) од.,

літаків – 442 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 630 (+4) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 069 (+789) од.,

крилатих ракет – 5 111 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 149 557 (+374) од.,

спеціальної техніки – 4 692 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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