Українці сприймають прийдешню зиму через призму ризиків порушення звичного способу життя — відключення світла, води та опалення. Водночас люди не відмовляються від проживання вдома наперед, а готують побут під можливі перебої та оцінюють власний запас міцності.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus, проведеного у вересні 2026 року.

Як українці готуються до зими

Більшість респондентів планує переживати можливі інфраструктурні проблеми у власних помешканнях. Однак 40% опитаних готові розглядати переїзд у разі суттєвого погіршення умов у їхньому населеному пункті.

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Натомість 35% громадян заявили, що не планують змінювати місце проживання за жодних обставин.

Дослідження показало високий рівень залежності від міських мереж:

42% респондентів мешкають у домівках, підключених до міських систем, і не мають обладнання для автономного обігріву, електрики чи запасів води;

33% (третина) опитаних володіють необхідним обладнанням, проте все одно залишаються залежними від комунальних служб;

лише кожен десятий український громадянин (10%) вважає своє домогосподарство повністю автономним.

Досвід минулої зими не спровокував масового переходу на повністю автономні системи життєзабезпечення — підготовка для більшості полягає в підстраховці у разі тимчасових перебоїв.

Якщо виникне потреба в релокації, кожен другий респондент (близько 50%) розглядатиме тимчасове переміщення в межах України (в іншу область або сусідній пункт), а також лише кожен п’ятий (20%) замислиться про виїзд за кордон.

Чи планують українці залишатися вдома

Серед потенційних причин для переїзду абсолютним лідером залишається безпековий фактор.

Серед інших чинників (з великим відривом) названо відсутність доступу до медицини, значне погіршення погодних умов, нестабільну роботу транспорту та нестача доступу до освіти.

Що стосується безпосередньо комунальних проблем, то українців найбільше непокоять:

відсутність електроенергії: 69% респондентів;

перебої з водопостачанням: 58% респондентів;

відсутність опалення: 48% респондентів.

Соціологи зазначають, що рішення про зміну місця проживання зазвичай формується на перетині декількох ризиків, коли до комунальних проблем додаються безпекові чи соціальні загрози.

— У поведінці українців напередодні зими помітна важлива зміна. Вони дедалі менше сприймають стійкість як здатність витримати будь-які труднощі. Люди оцінюють, чи зможуть підтримувати базовий спосіб життя за нестабільних умов, наскільки готові до цього, чи здатні місто або громада забезпечити необхідні умови, — стверджує засновниця та CEO дослідницької компанії Gradus, соціологиня Євгенія Близнюк.

За її словами, сьогодні адаптація — це не постійне очікування найгіршого, а готовність діяти за різними сценаріями. Вона пояснила, що люди не панікують через можливі труднощі, але оцінюють ризики і готують запасні рішення.

Опитування проведене дослідницькою компанією Gradus методом самозаповнення анкети в мобільному додатку 4–7 вересня 2026 року.

Вибірка відображає структуру населення міст із кількістю жителів понад 50 тис. у віці 18–60 років (за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій). Розмір вибірки — 1 тис. респондентів.

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