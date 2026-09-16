В Україні розробляють рішення щодо відновлення обов’язкового декларування статків для представників Сил безпеки та правоохоронних органів, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях.

Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відновлення декларацій для тилових силових структур

За словами президента, 16 вересня відбулася робоча нарада щодо напрацювання наступних законодавчих кроків.

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Одним із ключових ініціатив стане повернення майнового декларування для тих правоохоронців і представників Сил безпеки, які перебувають в тилу.

Зеленський наголосив що механізм декларування має бути відновлений у повному обсязі, щоб забезпечити ефективний контроль за майновим станом і реальним способом життя посадовців силового блоку.

Окрім цього, в країні ініціюють масштабну перевірку керівників центральних органів виконавчої влади із високими корупційними ризиками.

Перевірка керівного складу центральних органів виконавчої влади

Президент також повідомив про проведення переговорів із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, який очолює Кабінет міністрів України з липня 2026 року.

Під час розмови вони узгодили необхідність ретельної перевірки керівного складу центральних органів виконавчої влади. Контроль стосуватиметься як вже призначених керівників, так і тих посадовців, які наразі лише виконують обов’язки.

— Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики і вони високі, — наголосив Зеленський.

Окремо у своєму зверненні президент відзначив важливість ухвалення Верховною Радою законів, передбачених міжнародними зобов’язаннями України. Реалізація цих рішень напряму пов’язана із залученням фінансування до державного бюджету та частковим покриттям його дефіциту.

Президент наголосив, що залучені від міжнародних партнерів гроші є критично важливими для підтримки загальної стійкості держави та забезпечення фінансування оборонних потреб України.

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