Контрнаступальна операція Вівальді на півночі Донецької області триває. Сили оборони розгромили одну з російських “клішень”, яка мала забезпечити оточення міст-фортець Донбасу.

Про це командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів в ефірі телемарафону в четвер, 17 вересня.

Білецький про контрнаступальну операцію на Донеччині

– У росіян був задум на Донецькому напрямку – це охоплення так званих міст-фортець (Донбасу, – Ред.) з півночі і півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі – через оцей виступ, який зараз зрізається, на місто Святогірськ воно йшло, і далі – до населеного пункту Барвінкове, де ці дві клішні російської армії (Добропільська з півдня і Святогірська з півночі) повинні були замкнутися, – пояснив Білецький.

Він нагадав, що на Добропільському напрямку “інфільтрацію зупинили попереднього року, зараз там ситуація знову досить складна, але контрольована”.

Зараз дивляться

– Північна ж клішня фактично розгромлена і знищена, – наголосив бригадний генерал.

Командир Третього корпусу зазначив, що для Сил оборони критично важливо, щоб росіяни не мали можливості відновити цей наступ. Тому одним із ключових завдань операції є паралізація російського тилу та логістики.

За словами Білецького, зрив російського плану щодо охоплення міст-фортець із півночі Донецької області означає, що окупаційним військам “доведеться штурмувати Слов’янсько-Краматорську, Дружківсько-Костянтинівську агломерації в лоб”.

– А штурмувати в лоб ці міста – це значно болісніша і затратніша для них справа, ніж пробувати їх охопити і фактично – якщо б вони охопили – взяти без бою. Тому для нас важлива історія з логістикою, – пояснив командир Третього корпусу.

Відповідаючи на запитання про мету операції Вівальді, Білецький нагадав про стратегічне завдання оборони Донецької та Луганської областей.

– Ми не воюємо просто заради десятків, сотень, тисячі кілометрів. Ми воюємо за вигідні рубежі оборони, і саме на ці вигідні рубежі оборони ця операція повинна вивести українські війська, – додав він.

Командир Третього армійського корпусу прокоментував питання щодо можливості оголосити перші результати операції Вівальді раніше, під час візиту Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

– Така спокуса була, але не у нас, не в Третього корпусу. І нас підпримав повністю головнокомандувач, що ця інформація повинна зберігатися в тиші. І лише після виходу на визначені рубежі деякі ділянки операції повинні розкриватися, – наголосив Білецький.

Він додав, що розуміє специфіку “дипломатичного напряму” війни та необхідність психологічного впливу “як на армію, так і на населення противника”.

– І це серйозний вимір війни – психологічні операції. Тому по закінченню декількох етапів ми будемо озвучувати їхні результати. Всі так сприйняли, що 75 (звільнених, – Ред.) км – це 75 км, але ж ніхто вам не казав, що все закінчилося на 75 км. Україна може спокійно чекати гарних новин, – додав генерал.

Що відомо про операцію Вівальді

15 вересня Андрій Білецький уперше публічно підтвердив інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області.

Операція отримала назву Вівальді. На цей момент Сили оборони зачистили 75 кв. км території та деокупували 10 кв. км.

Втрати противника на цьому етапі операції становили близько 1 500 військовослужбовців, понад 12 тис. безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем і автомобільної техніки.

Українські підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути російських військ. Після ударів Третього армійського корпусу РФ перенесла постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, до Воронезької області.

Інститут вивчення війни дійшов висновку, що завдяки операції Вівальді Сили оборони досягли важливої мети оперативного рівня – зірвали спроби російських військ оточити “пояс міст-фортець” України на Донбасі.

На думку аналітиків, успіхи українських сил на північ від Лимана зробили нездійсненним “і без того нереалістичний план” РФ щодо оточення міст-фортець із півночі та півдня.

Звільнення села Середнє на Донеччині

Українські військові розповіли подробиці звільнення села Середнє Краматорського району Донецької області від росіян.

– У підпорядкуванні Третього армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького 66 ОМБр перейшла до наступальних дій у межах операції Вівальді. Внаслідок ретельно спланованої та багатоетапної операції підрозділи бригади змогли знищити живу силу ворога в Середньому та звільнити населений пункт, – ідеться у повідомленні 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ ЗСУ.

Операцію на землі провели піхотинці першого мехбату KASSTA та другого мехбату Онуки Адольфівни.

Зачистка населеного пункту відбулася без втрат з українського боку. Завдяки ретельній розвідці та щільній вогневій підготовці артилерії й безпілотних систем вдалося подавити вогневі засоби противника.

Після цього піхотинці механізованих батальйонів раптовими ударами за підтримки танкового батальйону знищили ворожу живу силу.

Військові третього мехбату Fireflies також провели успішні ударно-штурмові дії на південь від населеного пункту, відкинувши війська РФ за річку Нітріус.

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