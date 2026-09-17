Уряд працює над додатковими стимулами для бізнесу, щоб заохотити працевлаштування ветеранів. Податкові пільги наразі не розглядають, водночас серед можливих механізмів міністр у справах ветеранів Віталій Кім згадав доплати.

Про це він заявив під час пресконференції у Києві.

Які стимули для працевлаштування ветеранів готує уряд

За словами Кіма, ветерани зараз становлять близько 6-7% усіх працюючих в Україні. Після повернення військових із фронту кількість ветеранів разом із членами їхніх сімей може сягнути 10 млн людей.

Зараз дивляться

Міністр наголосив, що за таких масштабів неможливо розглядати ветеранів як окрему категорію, для якої достатньо просто створити певну кількість робочих місць.

– У нас є програма створення 100 тис. робочих місць. Але я знаю, що неможливо створити 100 тис. робочих місць так відразу, та можна адаптувати бізнес до того, щоб вони брали на роботу в ветеранів. Про це вже є підписані документи, з цим працює фонд. Там близько 120 підприємств вже підписалося, – цитує Кіма Інтерфакс-Україна.

Як ветеранів хочуть вивести з неофіційної зайнятості

Кім повідомив, що в Україні 330 тис. ветеранів зареєстровані як непрацюючі. Водночас, за його оцінкою, близько 200 тис. із них насправді можуть працювати неофіційно.

Одним із завдань уряду міністр назвав перехід таких працівників із “сірої” зайнятості до офіційної.

За його словами, для цього опрацьовують додаткові стимули як для бізнесу, так і для самих ветеранів. При цьому про запровадження податкових пільг наразі не йдеться.

Кім припустив, що одним із таких механізмів можуть стати доплати ветеранам, однак деталей можливої програми не розкрив.

На його думку, особиста зацікавленість ветерана в офіційному працевлаштуванні може спонукати роботодавців оформлювати працівників та сплачувати податки.

Нагадаємо, Кабмін подав до Ради проєкт держбюджету-2027, в якому, зокрема, передбачається збільшення фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, житлових програм.

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