У п’ятницю, 18 вересня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 18 вересня: що відомо

– Завтра, у п’ятницю, застосування заходів обмеження не планується. Відключення не прогнозуються, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго просять перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00.

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Увечері, з 18:00 до 22:00, рекомендовано споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, сьогодні вранці були нові знеструмлення в Одеській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях внаслідок нових атак.

Споживання електроенергії в Україні знизилося. 17 вересня станом на ранок воно було на 2,5% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня – у середу.

Причина – сонячна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

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