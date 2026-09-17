Графіки відключення світла 18 вересня: чи діятимуть в Україні
У п’ятницю, 18 вересня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла 18 вересня: що відомо
– Завтра, у п’ятницю, застосування заходів обмеження не планується. Відключення не прогнозуються, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго просять перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00.
Увечері, з 18:00 до 22:00, рекомендовано споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, сьогодні вранці були нові знеструмлення в Одеській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях внаслідок нових атак.
Споживання електроенергії в Україні знизилося. 17 вересня станом на ранок воно було на 2,5% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня – у середу.
Причина – сонячна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.