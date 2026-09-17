Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив умови отримання компенсацій. Рішення має допомогти підприємствам швидше відновлюватися після російських атак на виробничі, складські та логістичні об’єкти.

Страхування бізнесу від війни: які зміни очікуються

Як повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, Київ та Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику. Також уряд розширив список майна, за пошкодження або знищення якого бізнес може отримати компенсацію.

До нього додали пальне, транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Окремо програму поширили на орендоване майно.

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Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 млн до 5 млн грн на рік. Крім того, уряд спростив вимоги до договорів страхування.

У проєкті державного бюджету на наступний рік також передбачена окрема стаття видатків на страхування воєнних ризиків.

Крім цього, цього тижня уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Пільгові кредити можна буде залучати, зокрема, на відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізацію переробних підприємств, а також поповнення оборотного капіталу підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний обсяг фінансування для групи пов’язаних компаній становитиме 1 млрд грн.

В уряді наголошують, що ці заходи мають зменшити наслідки російських атак для українського бізнесу, допомогти підприємствам зберігати робочі місця та швидше відновлювати роботу.

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