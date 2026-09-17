Уряд визначив порядок роботи залізниці і вокзалів залежно від рівня загрози під час повітряних тривог та доручив посилити доступ до укриттів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Правила роботи залізниці під час тривог: що відомо

– За жовтого рівня загрози – потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня – посадка пасажирів, відправлення потягів призупиняється і люди обов’язково переходять в укриття, – сказав Корецький.

За словами прем’єра, залежно від обстановки на місці Укрзалізниця матиме можливість оперативно обмежувати рух, роззосереджувати рухомий склад і пасажирів, щоб не допустити скупчення людей.

Зараз дивляться

Корецький повідомив, що уряд доручив Укрзалізниці спільно з обласними військовими адміністраціями та громадами терміново збільшити доступність укриттів на вокзалах і станціях.

За його словами, Міністерство інфраструктури разом із ДСНС мають запровадити автоматичне отримання даних про рівень загрози.

– Всі рішення мають ухвалюватись миттєво, – наголосив він.

Міністерство внутрішніх справ і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів та забезпечуватимуть евакуацію людей у разі виникнення загрози.

Прем’єр звернувся до регіонів із закликом узгодити графіки роботи міського транспорту з рухом потягів, особливо в нічний час, щоб пасажири могли безперешкодно дістатися додому.

Корецький додав, що громади мають максимально пришвидшити встановлення мобільних укриттів.

– Це критично необхідно, щоб люди мали можливість швидко сховатися у разі небезпеки. Безумовно, що безпека пасажирів і працівників залізниці є головний пріоритет, – підсумував він.

Як відомо, 3 вересня уряд ухвалив рішення щодо пристосування роботи державних установ, бізнесу та інфраструктури до нової тактики повітряних атак російської армії, запровадивши градацію тривог на жовтий та червоний рівні небезпеки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилить захист залізниці, автозаправних станцій та інших критично важливих підприємств від російських атак.

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