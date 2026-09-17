Загалом від початку минулої доби відбулося 208 бойових зіткнень.

Противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4 704 дрони-камікадзе та здійснив 1 250 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 17 вересня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.