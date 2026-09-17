У ніч на 17 вересня, починаючи з 18:00 16 вересня, російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 17 вересня: що відомо

Під час комбінованої атаки противник застосував:

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протикорабельні ракети Онікс

балістичні ракети Іскандер-М С-400 KN-23

чотири крилаті ракети морського базування Калібр

10 Бандероль

157 ударних БпЛА типу Shahed

Безпілотники запускали з районів Орла та Міллерова у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або приглушила 131 повітряну ціль:

7 Бандероль/Дань-Т;

124 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Водночас зафіксовано влучання російських ракет та ударних безпілотників на 36 локаціях. Ще на п’яти локаціях впали уламки збитих цілей.

Зокрема, у Києві внаслідок російської атаки пошкоджено житлові, офісні та складські будівлі. Також після ударів у частині столиці виникли проблеми з тиском води, який згодом почали відновлювати.

За останніми даними, постраждали щонайменше 16 людей, серед них двоє дітей віком 10 та 12 років. Дев’ятеро постраждалих перебувають у лікарнях.

Станом на 08:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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