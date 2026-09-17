Нічна атака на Україну 17 вересня: РФ запустила Онікси, балістику, Калібри та 157 дронів
У ніч на 17 вересня, починаючи з 18:00 16 вересня, російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 17 вересня: що відомо
Під час комбінованої атаки противник застосував:
- протикорабельні ракети Онікс із Курської області РФ;
- балістичні ракети Іскандер-М/С-400/ KN-23 із Брянської та Воронезької областей РФ;
- чотири крилаті ракети морського базування Калібр з акваторії Каспійського моря;
- 10 Бандероль/Дань-Т з повітряного простору над акваторією Азовського моря;
- 157 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів типу Пародія. Більша половина запущених Shahed була реактивною.
Безпілотники запускали з районів Орла та Міллерова у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або приглушила 131 повітряну ціль:
- 7 Бандероль/Дань-Т;
- 124 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Водночас зафіксовано влучання російських ракет та ударних безпілотників на 36 локаціях. Ще на п’яти локаціях впали уламки збитих цілей.
Зокрема, у Києві внаслідок російської атаки пошкоджено житлові, офісні та складські будівлі. Також після ударів у частині столиці виникли проблеми з тиском води, який згодом почали відновлювати.
За останніми даними, постраждали щонайменше 16 людей, серед них двоє дітей віком 10 та 12 років. Дев’ятеро постраждалих перебувають у лікарнях.
Станом на 08:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.