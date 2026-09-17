Норвегія виділяє Україні 1 млрд крон через механізм Ukraine Facility, щоб допомогти українському уряду підтримувати критично важливі послуги та реформи.

Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

Фінансування від уряду Норвегії

Виділені гроші підуть на покриття видатків органів державної влади та забезпечення безперебійного функціонування країни. Також на підтримку реформ у сферах енергетики та боротьби з корупцією.

Зараз дивляться

У норвезькому уряді наголошують, що від початку російського вторгнення Україна дуже залежить від міжнародного фінансування, необхідного для функціонування критично важливих сфер суспільного життя.

Зазначається, що Норвегія є першою країною, що не є членом ЄС, яка надала фінансування через інструмент ЄС Ukraine Facility

— Боротьба України за свободу та незалежність також передбачає побудову сильної, добре функціонуючої країни для майбутнього. Норвегія підтримує реформаторські амбіції України та її шлях до членства в ЄС. Водночас українській владі надається вкрай необхідне фінансування, щоб вона могла підтримувати послуги, яких потребує народ, — сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Окрім того, у 2026 році Норвегія надала 500 млн крон на розвиток енергетичної інфраструктури України. У 2025 році Норвегія надала 1,5 млрд, щоб допомогти Україні закупити газ для виробництва електроенергії та тепла.

На початку вересня повідомлялося, що Норвегія заарештувала російське судно Професор Молчанов на вимогу Нафтогазу. Арешт судна є частиною боротьби Нафтогазу за стягнення компенсації за активи, які Росія захопила після окупації Криму у 2014 році.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.