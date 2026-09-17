Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 17 вересня: ЗСУ знищили 1 960 окупантів, танк та майже 1,5 тим. БпЛА
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 960 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника на 17 вересня перевищили 1 млн 513 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 17 вересня
- особового складу – близько 1 513 490 (+1 960) осіб
- танків – 12 346 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 345 (+6) од.
- артилерійських систем – 49 863 (+43) од.
- РСЗВ – 2 139 (+7) од.
- засобів ППО – 1 645 (+3) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 520 508 (+1 439) од.
- крилатих ракет – 5 111 (+0) од.
- кораблів/катерів – 35 (+0) од.
- підводних човнів – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 150 018 (+461) од.
- спеціальної техніки – 4 697 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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