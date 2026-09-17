Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 960 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника на 17 вересня перевищили 1 млн 513 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 17 вересня

  • особового складу – близько 1 513 490 (+1 960) осіб
  • танків – 12 346 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 345 (+6) од.
  • артилерійських систем – 49 863 (+43) од.
  • РСЗВ – 2 139 (+7) од.
  • засобів ППО – 1 645 (+3) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 520 508 (+1 439) од.
  • крилатих ракет – 5 111 (+0) од.
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од.
  • підводних човнів – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 150 018 (+461) од.
  • спеціальної техніки – 4 697 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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