Євроcоюз 18 вересня планує спрямувати Україні €3,3 млрд у межах чергового пакета оборонної допомоги. Кошти призначені для закупівлі ракет і безпілотників. Залишок фінансування за програмою SAFE використають для започаткування нових спільних оборонних проєктів ЄС та України.

Про це глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

ЄС надасть Україні €3,3 млрд оборонної допомоги

– Щойно я провела телефонну розмову з президентом Зеленським. Росія невпинно завдає ударів по Києву, намагаючись зробити повсякденне життя його мешканців нестерпним. Ми солідарні з ними. І з усіма українцями, – наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, 18 вересня ЄС додатково виділить Україні €3,3 млрд на придбання ракет і безпілотників.

Зараз дивляться

Глава Єврокомісії нагадала, що тиждень тому ЄС погодив фінансування для систем Patriot у межах позики на підтримку України.

Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність подальшого посилення допомоги.

– Саме тому я оголосила, що ми готові використати залишки коштів із програми SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів ЄС та України, – заявила вона.

За словами президентки Єврокомісії, мета полягає у спільній розробці європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони на основі спільної системи протидії балістичним ракетам Freya.

– Це дозволить нам поєднати бойовий досвід та інновації України з технологічним і промисловим потенціалом Європи, – зазначила вона.

Фон дер Ляєн поінформувала, що під час розмови із Зеленським вони обговорили реформи, які Верховна Рада має затвердити “для розблокування подальшого фінансування та продовження руху України шляхом до ЄС”.

Вона також зазначила, що наступного тижня візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

– Моє послання до друзів України в усьому світі буде простим: Європа посилює свої зусилля. Тепер й інші мають активізувати свою підтримку, – резюмувала фон дер Ляєн.

Зеленський подякував фон дер Ляєн

Про розмову із главою ЄК розповів також президент Володимир Зеленський.

– Дуже продуктивно. Подякував Урсулі за увагу до України та питань безпеки у її щорічному зверненні до Європарламенту, – написав глава держави ввечері 17 вересня.

Він наголосив, що ініціатива щодо використання залишків коштів програми SAFE для реалізації нових оборонних проєктів України та Євросоюзу “дуже вчасна і справді потрібна”.

– Важливо це реалізувати. Звісно, готові співпрацювати і по інших безпекових пропозиціях, які можуть посилити всю Європу та кожну з наших країн, – додав глава держави.

Зеленський повідомив, що під час розмови сторони обговорили необхідні кроки для зміцнення оборонної стійкості. Детально йшлося і про проблему фінансування української оборони.

– Готуємо рішення цієї проблеми і домовились про зустріч в Нью-Йорку на полях Генасамблеї. Дякую за підтримку, – зауважив президент.

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