Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президентові Володимиру Зеленському про ще один успішний результат випробувань перехоплювачів реактивних Шахедів.

Про це повідомив очільник держави після доповіді Драпатого.

Випробування перехоплювача реактивних Шахедів

— Була доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних Шахедів: було збиття, — зауважив Зеленський.

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Він подякував за роботу розробникам та військовим і наголосив, що виробництво таких перехоплювачів будуть масштабувати.

— Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні українські засоби тиску на ворога, — заявив президент.

За його словами, Сили оборони також готують нові далекобійні операції проти спроможностей ворога.

Ситуація на фронті

За словами Зеленського, на Донеччині є позитивна динаміка; на Купʼянському напрямку готується посилення; на Олександрівському напрямку Сили оборони знищують позиції окупантів.

— На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади, — наголосив очільник держави.

У серпні міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що в Україні визначили чотири потенційні перехоплювачі, здатні протидіяти російським реактивним Шахедам.

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