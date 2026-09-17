Збили реактивний Шахед: Зеленський повідомив про успішне випробування перехоплювача
- Виробництво перехоплювачів дронів планують масштабувати.
- Сили оборони готують нові далекобійні операції проти РФ.
- Драпатий доповів про динаміку на фронті.
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президентові Володимиру Зеленському про ще один успішний результат випробувань перехоплювачів реактивних Шахедів.
Про це повідомив очільник держави після доповіді Драпатого.
Випробування перехоплювача реактивних Шахедів
— Була доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних Шахедів: було збиття, — зауважив Зеленський.
Він подякував за роботу розробникам та військовим і наголосив, що виробництво таких перехоплювачів будуть масштабувати.
— Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні українські засоби тиску на ворога, — заявив президент.
За його словами, Сили оборони також готують нові далекобійні операції проти спроможностей ворога.
Ситуація на фронті
За словами Зеленського, на Донеччині є позитивна динаміка; на Купʼянському напрямку готується посилення; на Олександрівському напрямку Сили оборони знищують позиції окупантів.
— На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади, — наголосив очільник держави.
У серпні міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що в Україні визначили чотири потенційні перехоплювачі, здатні протидіяти російським реактивним Шахедам.