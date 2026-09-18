Європейський Союз може спрямувати щонайменше €10 млрд із залишків фінансування програми SAFE на нові спільні оборонно-промислові проєкти з Україною.

Про це повідомив речник Європейської комісії Тома Реньє, пише Укрінформ.

€10 млрд для України в рамках SAFE: що відомо

– Президентка фон дер Ляєн у середу заявила, що ми дійсно запустимо нову програму спільних проєктів з Україною, використовуючи залишки коштів програми SAFE, – нагадав речник.

Він додав, що мова йде про “щонайменше €10 млрд”. Реньє зазначив, що наразі йдеться про мінімальну суму, яка може бути переглянута після підписання останніх кредитних угод у межах SAFE.

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За його словами, це стосується і плану Угорщини, який ще має бути затверджений.

– Усе це, звісно, залежить від підписання останніх кредитних угод у межах SAFE, які ще мають бути укладені. І це, безумовно, стосується також плану Угорщини, який ще має бути затверджений, – додав речник Єврокомісії.

Реньє пояснив, що Україна зможе використовувати ці кошти за тим самим принципом, що діє в межах програми SAFE.

Він зазначив, що Україна від початку є повноцінним учасником програми. Українські компанії мають можливість отримувати фінансування та долучатися до спільних оборонних проєктів.

Частину невикористаних коштів SAFE планують спрямувати на реалізацію таких проєктів за участю українських компаній.

Як відомо, 27 травня Рада ЄС ухвалила положення, яким започаткувала новий інструмент Безпекові дії для Європи (Security Action for Europe, SAFE). Він передбачає фінансову підтримку країн-членів, які планують розвивати оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі з акцентом на пріоритетні оборонні спроможності.

SAFE також має забезпечити фінансування термінових і масштабних інвестицій у європейську оборонну технологічно-промислову базу. Йдеться про нарощування виробничих потужностей, своєчасне забезпечення потреб в оборонному обладнанні, подолання наявних прогалин у спроможностях та посилення обороноздатності ЄС.

Нагадаємо, 17 вересня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейська комісія виділяє Україні додаткові €3,3 млрд на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки загальним обсягом €90 млрд.

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