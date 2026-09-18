17 вересня на території Самбірського району Львівщини стався землетрус, осередок якого залягав на глибині 3 км.

Про сейсмічну подію повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус на Львівщині 17 вересня: що відомо

За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус зареєстрували близько 01:31 17 вересня.

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Підземні поштовхи зафіксували на території Самбірського району Львівської області. Магнітуда землетрусу становила 2,0 за шкалою Ріхтера, а його осередок залягав на глибині 3 км.

За офіційною класифікацією, землетрус належить до невідчутних. Тобто коливання були настільки слабкими, що населення їх не відчуло.

Нагадаємо, що наприкінці серпня ще один слабкий землетрус зафіксували на Закарпатті. 26 серпня о 18:44 підземні поштовхи сталися у Рахівському районі.

Магнітуда землетрусу становила 1,7 за шкалою Ріхтера, а його осередок залягав на глибині 7 км. За класифікацією Головного центру спеціального контролю, він також належав до невідчутних.

Того ж дня землетрус фіксували й на Львівщині. Тоді у Пустомитівській міській громаді Львівського району сталися підземні поштовхи магнітудою 2,8 на глибині 4 км.

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