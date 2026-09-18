Компанія Нова Пошта призупиняє роботу відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів у разі оголошення повітряної тривоги незалежно від типу загрози.

Про це компанія повідомила у відповідь на запит Інтерфакс-Україна.

Чи працює Нова Пошта під час повітряної тривоги

Чи працює Нова Пошта під час повітряної тривоги – одне з актуальних питань для клієнтів компанії. Нова Пошта призупиняє роботу під час повітряної тривоги. Це означає, що на час дії сигналу працівники припиняють робочі процеси та переходять до найближчого укриття.

Зараз дивляться

Якщо власна система моніторингу Нової пошти фіксує потенційну небезпеку для конкретного об’єкта, його роботу можуть зупинити навіть за відсутності офіційного оголошення повітряної тривоги в місті чи області.

Тому відповідь на питання чи працює Нова Пошта під час тривоги залежить від безпекової ситуації. За наявності загрози робота конкретного відділення, терміналу, депо чи іншого об’єкта може бути призупинена.

– Життя та безпека людей для нас – абсолютний пріоритет. У разі оголошення повітряної тривоги, незалежно від типу загрози, діє чіткий і непорушний алгоритм: усі робочі процеси негайно зупиняються, працівники переходять до найближчого укриття, – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що тривалість повітряних тривог та їхня висока частота позначаються на роботі логістичної мережі.

Як працює Нова Пошта під час тривоги

Після оголошення повітряної тривоги робота відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів призупиняється, працівники переходять до найближчого укриття.

Щоб зменшити наслідки вимушених зупинок, Нова Пошта заздалегідь готує сценарії оперативного відновлення роботи.

За потреби компанія залучає додаткових працівників, перерозподіляє навантаження між об’єктами та змінює логістичні маршрути. Це дає змогу швидше відновлювати роботу після завершення повітряної тривоги та обробляти накопичені обсяги.

У Новій пошті пояснили, що скорочення комендантської години дає змогу ефективніше організовувати нічні та ранкові операції, швидше обробляти накопичені обсяги й підтримувати стабільність доставки.

Таким чином, додатковий час для роботи створює операційне вікно, яке частково компенсує втрати часу через вимушені зупинки під час повітряних тривог.

Для клієнтів Нової пошти це означає, що робота логістичної мережі залежить від безпекової ситуації. Компанія використовує додаткові операційні можливості, щоб компенсувати час, втрачений через повітряні тривоги.

Нова Пошта працюватиме за моделлю фулфілменту

У компанії повідомили, що поетапно переходять до децентралізованої моделі фулфілменту.

– Говорити про фінальну точку переходу некоректно, адже ми адаптуємо систему відповідно до безпекової ситуації та потреб компанії чи клієнтів, – уточнили в компанії.

В Новій Пошті зазначили, що така модель дає змогу зменшити ризики та забезпечити безперервність роботи сервісу. У межах нової системи операції розподіляють між різними майданчиками.

У компанії наголосили, що продовжують вдосконалювати систему розміщення товарних запасів, розширюють додаткові потужності та створюють резервні сценарії роботи.

– Із міркувань безпеки ми принципово не розголошуємо конкретну географію розміщення об’єктів, обсяги та рівень розосередження товарних запасів, резервні маршрут тощо, – наголосили в Новій Пошті.

Нагадаємо, протягом останніх місяців російські війська неодноразово атакували об’єкти Нової Пошти в різних регіонах України. Унаслідок цих ударів загинули та були поранені працівники компанії, логістичні об’єкти зазнали значних руйнувань.

Фото: Нова Пошта

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