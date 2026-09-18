Українські дрони-перехоплювачі від двох компаній успішно пройшли випробування в реальних бойових умовах, знищивши російські реактивні безпілотники. Тепер головне завдання держави — знайти гроші та запустити їхнє масове серійне виробництво.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Карпатська ініціатива (С8).

Випробування перехоплювачів реактивних дронів РФ

Президент зазначив, що українські розробники продемонстрували високу ефективність нових засобів протиповітряної оборони, знищивши ворожі цілі, які рухалися на великій швидкості.

Зараз дивляться

– Ми намагаємося не йти в деталі поки щодо перехоплювачів проти швидкісних Shahed. Але дві компанії успішно пройшли бойові випробування: знищено ворожі Shahed, достатньо на високій швидкості вони йшли. Це великий позитив, скажу чесно. Але ми хочемо побачити всі випробування і подивитись формат, як це можна пришвидшити і зробити масове виробництво, — розповів Зеленський.

За словами президента, вже ведуться безпосередні переговори з розробниками та розпочато підписання перших угод.

Загалом над створенням перехоплювачів для реактивних дронів в Україні наразі працюють 67 компаній. Перші успішні результати дають підстави для оптимізму, проте для запуску повноцінної конвеєрної збірки необхідні значні фінансові ресурси.

— Я думаю, що в нас буде успіх. Ці два приклади вже дають оптимізм, якийсь позитив і віру. Але до віри та оптимізму ще потрібно гроші. Займаємося цим питанням, — наголосив він.

Українська сторона вже готує конкретні пропозиції для міжнародних партнерів, щоб перекрити дефіцит фінансування та розгорнути масштабне виготовлення дронів. За словами Зеленського, нещодавно він провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

— Ми з нею зустрінемося найближчим часом. Готуємо деякі пропозиції, як виходити з дефіциту того, про який я говорив, космічний, між нами кажучи. Але тим не менш ми знайдемо всі виходи. Я вже це знаю. Щодо деяких речей – вже є домовленості, — підсумував Зеленський.

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