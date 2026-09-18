Польща готує нові значні пакети підтримки для України. Це сигнал того, що Київ та Варшава залишаються союзниками та партнерами.

Про це у п’ятницю, 18 вересня, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час Carpathian 8 Summit.

Туск анонсував пакети підтримки для Україні від Польщі

– Як зазначив пан президент (Володимир Зеленський, – Ред.), Польща підготувала нові, досить значні пакети з підтримкою для України. Я поінформував пана президента про деталі, і це очевидний сигнал, що коли справа стосується поточної ситуації, ми є тісними друзями, близькими друзями, союзниками та партнерами, – зазначив він.

Дональд Туск наголосив, що передача Україні більш ефективних антибалістичних систем має важливе значення для посилення безпеки самої України, Польщі та всієї Європи.

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Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що українська сторона готова передати польським партнерам технології в межах антибалістичної коаліції.

– Ми створимо європейську антибалістичну систему. Я впевнений у цьому на 100%. Ми будемо обговорювати деталі із Дональдом (Туском, – Ред.), – повідомив президент.

Нагадаємо, 17 вересня під час виступу в Сеймі Польщі Дональд Туск заявив, що в найближчі місяці Росія може посилити атаки на Україну.

За його словами, Москва може завдавати гібридних ударів і по державах, які підтримують Україну.

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