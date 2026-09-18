Російські війська почали активно використовувати проти України модифіковані навчальні ракети RM48U, які поступаються Іскандерам за потужністю та точністю. Москва може використовувати їх для виснаження запасів українських перехоплювачів.

Про це пише Reuters із посиланням на дані українських правоохоронців, військової розвідки та військових аналітиків.

Росія застосовує модифіковані ракети RM48U

За даними військових аналітиків Офісу генерального прокурора, ракети 48Н6, варіант RM48U, становили понад половину з 228 балістичних і гіперзвукових ракет, запущених по Україні в липні та на початку серпня.

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Зазначається, що RM48U, назва якої походить від російського терміна “ракета-мішень”, рухається за балістичною траєкторією на високій швидкості.

За потужністю та точністю ця ракета поступається Іскандеру – основній російській балістичній ракеті малої дальності.

Згідно з даними про застосування ракет, цього літа вперше було підтверджено їхнє масове використання. RM48U запускаються з російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

У ГУР Міноборони розповіли, що Росія планує понад удвічі збільшити виробництво ракет RM48U – із 200 одиниць торік до 480 цього року.

Москва заперечує навмисне завдання шкоди цивільному населенню, заявляючи, що атакує лише військову інфраструктуру.

Однак 5 серпня у Броварському районі на залізничній платформі внаслідок удару РФ загинули восьмеро людей. Міністерство оборони РФ тоді заявило, що завдало удару по логістичному центру в Броварах, який використовувався для зберігання компонентів для безпілотників.

За словами Сідхарта Каушала, старшого наукового співробітника RUSI, лондонського аналітичного центру у сфері оборони, запуск великої кількості RM48U є способом для Росії виснажити українські запаси перехоплювачів і атакувати менш важливі цілі, не витрачаючи високоточні ударні ракети.

– Їх використання дозволяє росіянам заощаджувати більш потужні ракети, які вони мають – Іскандери, KN-23 і Циркони, для зими, коли вони захочуть по-справжньому посилити свою кампанію із застосуванням балістичних ракет, – сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.

Під час комбінованої атаки противник застосував протикорабельні ракети Онікс, балістичні ракети Іскандер-М/С-400/ KN-23, чотири крилаті ракети морського базування Калібр, десять боєприпасів Бандероль та 157 ударних дронів.

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