В останній момент: Фіцо скасував візит в Україну на саміт в Карпатах
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прибув в Україну на саміт Карпатської ініціативи, який проходить 18–20 вересня у Карпатах.
- Джерела українських видань розповіли, що могла стати причиною скасування поїздки до України словацького прем’єра.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не приїхав в Україну, де мав взяти участь у саміті в межах Карпатської ініціативи.
Фіцо в останній момент скасував візит в Україну на саміт в Карпатах
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, візит словацького прем’єра до України готували, однак Фіцо скасував його в останній момент. Ймовірною причиною могло стати погіршення стану здоров’я прем’єр-міністр Словаччини.
Окрім президента України Володимира Зеленського та нового українського прем’єр-міністра Сергія Корецького, Фіцо також мав зустрітися в Україні з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
До України також вирушила словацька бізнес-делегація. Словаччина представлена і серед доповідачів: згідно з офіційною програмою, державний секретар Міністерства економіки Володимир Шимоняк виступить на панельних дискусіях, присвячених енергетиці та промисловій співпраці.
Нагадаємо, що 18-20 вересня в українських Карпатах проходить масштабний саміт, який зібрав представників державних органів, регіонів та громад усіх країн Карпатського регіону.
На заході президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового формату регіональної співпраці — Карпатської вісімки (С8).
Ініціатива має об’єднати країни регіону для посилення взаємодії у сферах безпеки, енергетики та економіки.
За словами Зеленського, саміт карпатських держав уперше відбувається в Україні за участю представників регіонів і громад сусідніх країн. Новий формат має стати додатковим майданчиком для зближення держав та спільного розв’язання актуальних регіональних питань.