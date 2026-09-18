Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не приїхав в Україну, де мав взяти участь у саміті в межах Карпатської ініціативи.

Фіцо в останній момент скасував візит в Україну на саміт в Карпатах

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, візит словацького прем’єра до України готували, однак Фіцо скасував його в останній момент. Ймовірною причиною могло стати погіршення стану здоров’я прем’єр-міністр Словаччини.

Окрім президента України Володимира Зеленського та нового українського прем’єр-міністра Сергія Корецького, Фіцо також мав зустрітися в Україні з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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До України також вирушила словацька бізнес-делегація. Словаччина представлена і серед доповідачів: згідно з офіційною програмою, державний секретар Міністерства економіки Володимир Шимоняк виступить на панельних дискусіях, присвячених енергетиці та промисловій співпраці.

Нагадаємо, що 18-20 вересня в українських Карпатах проходить масштабний саміт, який зібрав представників державних органів, регіонів та громад усіх країн Карпатського регіону.

На заході президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового формату регіональної співпраці — Карпатської вісімки (С8).

Ініціатива має об’єднати країни регіону для посилення взаємодії у сферах безпеки, енергетики та економіки.

За словами Зеленського, саміт карпатських держав уперше відбувається в Україні за участю представників регіонів і громад сусідніх країн. Новий формат має стати додатковим майданчиком для зближення держав та спільного розв’язання актуальних регіональних питань.

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