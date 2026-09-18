Під час першого засідання Карпатського саміту до підписання підготували понад 50 угод загальною вартістю більш як €1 млрд.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на міжнародному економічному форумі Карпатська інтеграційна ініціатива.

Перший Карпатський саміт завершився: підсумки зустрічі

– Уперше Карпатський макрорегіон презентує себе як єдиний ринок із єдиним інвестиційним портфелем. Також сьогодні до підписання підготовлено більше 50 угод на суму понад €1 млрд. І це лише початок, – зазначив президент.

За словами Зеленського, приблизно половина сформованого портфеля припадає на енергетичний сектор.

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Президент заявив, що одним із ключових внесків Карпатського регіону в розвиток Європи може стати розширення сонячної та вітрової енергетики, систем накопичення енергії, будівництво нових інтерконекторів та використання великих підземних газосховищ.

Серед запропонованих проєктів – створення Карпатського вітроенергетичного кластеру потужністю 1,5 ГВт.

Зеленський наголосив, що Карпати здатні стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не лише виконувати роль транзитного регіону.

– І це прямо підтримує європейську мету енергетичної незалежності від Росії, – сказав він.

Підсумкова декларація Карпатського саміту

За підсумками першого Карпатського саміту, який відбувся на Івано-Франківщині, глави держав, урядів та представники України, Австрії, Польщі, Румунії, Сербії та Словаччини ухвалили підсумкову декларацію.

За пропозицією України учасники заснували Карпатську інтеграційну ініціативу. Вона має стати платформою для координації спільних дій, спрямованих на поглиблення європейської інтеграції.

Країни-учасниці мають намір:

Забезпечувати взаємодію між державами регіону, ЄС та іншими партнерами, зокрема через щорічні саміти.

Зміцнювати добросусідські відносини, транскордонне співробітництво, економічні зв’язки, безпеку та сталий розвиток Карпатського регіону.

Підвищувати енергетичну стійкість через розвиток електричної, теплової та газової інфраструктури, розподіленої генерації, ВДЕ та енергоефективності.

Відновлювати й модернізувати критичну інфраструктуру, залучати інвестиції в енергетику, нові генерувальні потужності та системи зберігання енергії.

Захищати біорізноманіття Карпат, культурні ландшафти, традиції та культурну спадщину гірських громад.

Розвивати спільні інфраструктурні проєкти, інтегрувати транспортну й логістичну мережі регіону до європейської, модернізувати прикордонну інфраструктуру.

Розвивати туризм, популяризувати природну, історичну та культурну спадщину Карпат, спільні маршрути, локальні ініціативи й традиційні ремесла.

Підтримувати розвиток креативних індустрій Карпатського регіону.

Обмінюватися досвідом і практиками у сфері ветеранської політики та підтримки ветеранів.

Учасники саміту зазначили, що Карпатська ініціатива може стати інструментом підтримки поступової інтеграції країн-кандидатів на шляху до членства у Євросоюзі.

Лідери держав-учасниць переконані, що успішна реалізація ініціативи зміцнить стабільність і стійкість країн регіону, стане додатковим внеском у спільні зусилля із забезпечення довготривалого миру на Європейському континенті.

Перший установчий саміт Карпатської вісімки (Carpathian 8 Summit) проходить на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківській області у п’ятницю, 18 вересня.

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