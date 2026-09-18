Сили оборони України 17 вересня та в ніч на 18 вересня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ.

ЗСУ уразили об’єкти ворога в РФ та Криму

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на аеродромі Саки поблизу Новофедорівки в окупованому Криму було уражено наземну станцію управління безпілотним комплексом Оріон.

Оріон, також відомий як Іноходець, — російський розвідувально-ударний безпілотник класу MALE. Він може перебувати у повітрі до 24 годин, виконувати розвідку та цілевказання, а також застосовувати керовані ракети й авіабомби. Ураження станції управління може ускладнити використання таких комплексів на цьому напрямку.

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Крім того, в районі Донецька Сили оборони вдарили по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

На Луганщині підтверджено ураження складу боєприпасів поблизу Довжанська, а також складу матеріально-технічного забезпечення російських військ у районі Кипучого.

У Силах оборони наголосили, що удари по ключових військових цілях противника тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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