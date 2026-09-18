ЗСУ уразили наземну станцію управління БпЛА Оріон у Криму — Генштаб
- Сили оборони України 17 вересня та в ніч на 18 вересня уразили низку важливих військових об’єктів РФ у Криму та на тимчасово окупованих територіях.
- У Генштабі розповіли про наслідки уражень на аеродромі Саки поблизу Новофедорівки в окупованому Криму, а також для інших об’єктів ворога.
Сили оборони України 17 вересня та в ніч на 18 вересня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ.
ЗСУ уразили об’єкти ворога в РФ та Криму
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на аеродромі Саки поблизу Новофедорівки в окупованому Криму було уражено наземну станцію управління безпілотним комплексом Оріон.
Оріон, також відомий як Іноходець, — російський розвідувально-ударний безпілотник класу MALE. Він може перебувати у повітрі до 24 годин, виконувати розвідку та цілевказання, а також застосовувати керовані ракети й авіабомби. Ураження станції управління може ускладнити використання таких комплексів на цьому напрямку.
Крім того, в районі Донецька Сили оборони вдарили по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.
На Луганщині підтверджено ураження складу боєприпасів поблизу Довжанська, а також складу матеріально-технічного забезпечення російських військ у районі Кипучого.
У Силах оборони наголосили, що удари по ключових військових цілях противника тривають.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.
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