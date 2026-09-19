Позначки у 300 цілей операція ППОпад досягла 19 вересня, а ювілейною стала установка російського ЗРК Бук-М3 на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про результати операції ППОпад-2026 повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

Операція ППОпад: СБС уразили 300 цілей ППО РФ

За даними командування СБС, протягом 261 доби 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем результативно відпрацювали по 300 одиницях і комплексах російської протиповітряної оборони. Результати цих уражень мають відеопідтвердження.

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Із загальної кількості цілей 162 — зенітні ракетні та зенітні гарматно-ракетні комплекси, 124 — комплекси радіолокаційних станцій, ще 14 — комплекси радіоелектронної боротьби.

Лише протягом 10–18 вересня, за даними СБС, на тимчасово окупованих територіях України та в Росії було знищено або уражено 26 одиниць комплексів ППО. Загалом за перші 18 днів вересня таких цілей було 37.

Трьохсотою ціллю операції стала установка ЗРК Бук-М3 поблизу населеного пункту Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області.

СБС також оприлюднили повний перелік цілей, по яких результативно відпрацювали українські підрозділи протягом 10–18 вересня:

ЗРК Бук-М1 — Водяне, Донецька область, 1 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

РЛС Терек — Молчалине, Донецька область, 4 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

ЗРК Тор-М2 — Євгенівка, Донецька область, 2 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

ЗРГК Тунгуска — Дорожнянка, Запорізька область, 3 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

РЛС Імбір — Калинове, Донецька область, 7 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

РЛС Небо-М — Долотінка, Ростовська область РФ, 429 ОБр СБС Ахіллес;

РЛС Терек — Веселе, Донецька область, 412 ОБр СБС Nemesis;

РЛС Терек — Веселе, Донецька область, 3 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

РЛС Каста 2Е2 — Чорногорівка, Луганська область, 427 ОБр СБС Рарог;

РЛС Каста 2Е2 — Чорногорівка, Луганська область, 7 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

командно-штабна машина РЛС Каста 2Е2 — Чорногорівка, Луганська область, 7 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

РЛС — Благодатний, Бєлгородська область РФ, 429 ОБр БпС Ахіллес;

РЛС Каста 2Е2 — Шабельське, Краснодарський край РФ, 1 ОЦ СБС;

РЛС Надгробок 64Н6 — Чалтир, Ростовська область РФ, 1 ОЦ СБС;

РЛС Установка-510 — Сніжне, Донецька область, 1 ОЦ СБС;

РЛС Небо-СВ — Сніжне, Донецька область, 59 ОШБр СБС Степові Хижаки;

ЗРУ — Веселе, Запорізька область, 3 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

ЗРУ Оса — Новодонецьке, Донецька область, 59 ОШБр СБС Степові Хижаки;

РЛС Небо-СВ — Сніжне, Донецька область, угруповання СБС ГВ БАС Фенікс ДПСУ;

РЛС Каста — Вишневе, Запорізька область, 3 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра та 412 ОБр СБС Nemesis;

ЗРК — Бердянське, Запорізька область, 412 ОБр СБС Nemesis;

командно-штабна машина ЗРК — Широкий, Луганська область, 7 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;

ЗРК Оса — Тошківка, Луганська область, угруповання СБС ГВ БАС Фенікс ДПСУ;

ЗРУ Бук-М3 — Українка, Запорізька область, 412 ОБр СБС Nemesis.

Нагадаємо, що 18 вересня та в ніч проти 19 вересня інші підрозділи Сил оборони також уразили низку військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях.

Генштаб повідомив про вісім уражених пунктів управління БпЛА на Донеччині та в Запорізькій області.

Також у районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області уражено полігон Восточный. У Рибинському на Донеччині під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів, а в районі Амвросіївки — склад боєприпасів.

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