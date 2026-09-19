300 цілей за 261 день: СБС розкрили результати операції ППОпад
- СБС заявили про 300 знищених або уражених одиниць і комплексів ППО РФ протягом 261 доби 2026 року.
- Серед них 162 зенітні ракетні комплекси.
Позначки у 300 цілей операція ППОпад досягла 19 вересня, а ювілейною стала установка російського ЗРК Бук-М3 на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Про результати операції ППОпад-2026 повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
Операція ППОпад: СБС уразили 300 цілей ППО РФ
За даними командування СБС, протягом 261 доби 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем результативно відпрацювали по 300 одиницях і комплексах російської протиповітряної оборони. Результати цих уражень мають відеопідтвердження.
Із загальної кількості цілей 162 — зенітні ракетні та зенітні гарматно-ракетні комплекси, 124 — комплекси радіолокаційних станцій, ще 14 — комплекси радіоелектронної боротьби.
Лише протягом 10–18 вересня, за даними СБС, на тимчасово окупованих територіях України та в Росії було знищено або уражено 26 одиниць комплексів ППО. Загалом за перші 18 днів вересня таких цілей було 37.
Трьохсотою ціллю операції стала установка ЗРК Бук-М3 поблизу населеного пункту Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області.
СБС також оприлюднили повний перелік цілей, по яких результативно відпрацювали українські підрозділи протягом 10–18 вересня:
- ЗРК Бук-М1 — Водяне, Донецька область, 1 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;
- РЛС Терек — Молчалине, Донецька область, 4 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;
- ЗРК Тор-М2 — Євгенівка, Донецька область, 2 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;
- ЗРГК Тунгуска — Дорожнянка, Запорізька область, 3 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;
- РЛС Імбір — Калинове, Донецька область, 7 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;
- РЛС Небо-М — Долотінка, Ростовська область РФ, 429 ОБр СБС Ахіллес;
- РЛС Терек — Веселе, Донецька область, 412 ОБр СБС Nemesis;
- РЛС Терек — Веселе, Донецька область, 3 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;
- РЛС Каста 2Е2 — Чорногорівка, Луганська область, 427 ОБр СБС Рарог;
- РЛС Каста 2Е2 — Чорногорівка, Луганська область, 7 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;
- командно-штабна машина РЛС Каста 2Е2 — Чорногорівка, Луганська область, 7 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;
- РЛС — Благодатний, Бєлгородська область РФ, 429 ОБр БпС Ахіллес;
- РЛС Каста 2Е2 — Шабельське, Краснодарський край РФ, 1 ОЦ СБС;
- РЛС Надгробок 64Н6 — Чалтир, Ростовська область РФ, 1 ОЦ СБС;
- РЛС Установка-510 — Сніжне, Донецька область, 1 ОЦ СБС;
- РЛС Небо-СВ — Сніжне, Донецька область, 59 ОШБр СБС Степові Хижаки;
- ЗРУ — Веселе, Запорізька область, 3 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;
- ЗРУ Оса — Новодонецьке, Донецька область, 59 ОШБр СБС Степові Хижаки;
- РЛС Небо-СВ — Сніжне, Донецька область, угруповання СБС ГВ БАС Фенікс ДПСУ;
- РЛС Каста — Вишневе, Запорізька область, 3 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра та 412 ОБр СБС Nemesis;
- ЗРК — Бердянське, Запорізька область, 412 ОБр СБС Nemesis;
- командно-штабна машина ЗРК — Широкий, Луганська область, 7 батальйон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра;
- ЗРК Оса — Тошківка, Луганська область, угруповання СБС ГВ БАС Фенікс ДПСУ;
- ЗРУ Бук-М3 — Українка, Запорізька область, 412 ОБр СБС Nemesis.
Нагадаємо, що 18 вересня та в ніч проти 19 вересня інші підрозділи Сил оборони також уразили низку військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях.
Генштаб повідомив про вісім уражених пунктів управління БпЛА на Донеччині та в Запорізькій області.
Також у районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області уражено полігон Восточный. У Рибинському на Донеччині під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів, а в районі Амвросіївки — склад боєприпасів.