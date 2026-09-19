У ніч проти 19 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 19 вересня: що відомо

У ніч на 19 вересня, починаючи з 18:00 18 вересня, російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.

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Основними напрямками російського удару стали Одещина та Київщина.

Під час нічної атаки противник застосував:

дві протикорабельні ракети Циркон

174 ударні БпЛА типу Shahed

баражуючі боєприпаси Бандероль

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 141 повітряну ціль:

три Бандероль/Дань-Т;

138 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на 15 локаціях, ще на дев’яти локаціях впали уламки збитих цілей.

Обидві російські ракети Циркон цілей не досягли. Інформація щодо місць їхнього падіння уточнюється.

Станом на 08:00 атака тривала — у повітряному просторі України перебували понад десять ворожих безпілотників.

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