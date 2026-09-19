Військова контррозвідка Служби безпеки України вже успішно застосувала новий дрон-перехоплювач, спрямований на протидію російським реактивним безпілотникам типу Shahed.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника СБУ Олександра Поклада.

Успішне застосування нового дрона-перехоплювача

Президент відзначив високу ефективність та вагомі результати українських фахівців у боротьбі з повітряними загрозами. Нова розробка є важливим елементом системного посилення протиповітряної оборони України.

Зараз дивляться

— Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки України у протидії реактивним Shahed. Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач. Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту, — наголосив Зеленський.

Водночас президент висловив вдячність командам, які працюють над створенням, вдосконаленням та нарощуванням обсягів виробництва українського озброєння.

Зеленський подякував усім розробникам та виробникам, які щодня працюють над масштабуванням необхідної зброї.

Раніше Зеленський заявив, що українські дрони-перехоплювачі від двох компаній успішно пройшли випробування в реальних бойових умовах, знищивши російські реактивні безпілотники.

На його думку, тепер головне завдання полягає в тому, щоб знайти гроші та запустити їхнє масове серійне виробництво.

Як заявив Зеленський, Україні потрібен робочий інструмент для захисту від реактивних безпілотників у достатніх обсягах. За його словами, держава забезпечила фінансову основу для цієї роботи.

Читайте також
Флеш розповів про три типи реактивних дронів, якими РФ атакує Київ та інші міста
чим реактивний шахед відрізняється від звичайного

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВолодимир ЗеленськийСБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.