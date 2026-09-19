18 вересня та в ніч проти 19 вересня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях.

Про це 19 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки на пункти управління БпЛА РФ: що відомо

За даними відомства, на Донеччині під удари потрапили пункти управління БпЛА в районах Луганського та Покровська. Ще низку таких об’єктів уразили на окупованій частині Запорізької області — в районах Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнопілля. У районі Новопрокопівки уражено одразу два пункти управління безпілотниками.

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Також у районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області українські військові уразили полігон Восточный.

Удари завдали й по об’єктах забезпечення російських військ на Донеччині. У Рибинському уражено склад матеріально-технічних засобів, а в районі Амвросіївки — склад боєприпасів.

Крім того, Генштаб повідомив про результати попереднього удару. Підтверджено пошкодження радіолокаційної станції 80П6, яку Сили оборони атакували 17 вересня в районі населеного пункту Митюлі Смоленської області РФ.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях противника триває.

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