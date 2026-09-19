Володимир Зеленський заявив про підготовку оновлення управлінських підходів та системи реагування на виклики в командуванні Медичних сил ЗСУ після зміни його керівництва.

Президент також анонсував нові далекобійні операції Сил оборони у відповідь на ворожі атаки Шахедами.

Зміни у медичних силах ЗСУ: що відомо

Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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– Готуються рішення, які мають оновити управлінські підходи та систему реагування на виклики в командуванні Медичних сил ЗСУ після зміни керівництва. Головне – максимально масштабувати успішні практики, які застосовуються в бойових бригадах та в усіх ефективних патронатних службах бригад. Масштабування успішного досвіду Сил оборони – це пріоритет для командувачів усіх рівнів, – повідомив Зеленський у соцмережах у суботу, 19 вересня.

Під час доповідей також обговорили оновлення нормативної бази та підходів до залучення іноземних добровольців до служби в Силах оборони України.

– Кожен, хто відчуває, що наш захист незалежності України має глобальне значення, повинен отримати належну можливість проявити себе та відповідну шану. Вдячний усім іноземним добровольцям, які вже вагомо долучились до захисту України, нашої незалежності, права нашого народу жити так, як це має бути у суверенній державі, – розповів президент.

Нові далекобійні операції у відповіді на атаки Шахедами

Крім цього, Зеленський погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари.

Президент висловив подяку розробникам і виробникам зброї, які працюють над створенням засобів протидії реактивним Шахедам.

– Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних Шахедів. Працюємо, щоб забезпечити системне застосування, постійну ефективність у збиттях і необхідне масове виробництво, – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 14 вересня Володимир Зеленський призначив Костянтина Гуменюка новим командувачем Медичних сил Збройних сил України. До нього цю посаду обіймав Анатолій Казмірчук.

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