Бійці Третього армійського корпусу звільнили села Шандриголове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим у Лиманській громаді Донецької області.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, зазначивши, що операція Вівальді набирає обертів.

Звільнення сіл на Донеччині

За його словами, раніше в межах наступальної операції Третій армійський корпус та суміжні підрозділи повернули під контроль України 125 кв. км території. Із них 50 кв. км деокуповано.

Зараз дивляться

Білецький також повідомив про знищення ще близько 800 російських військових. Загальні втрати росіян за два сезони операції, за його даними, перевищили 3000 осіб.

— Корпус продовжує сточувати наступальний потенціал одразу трьох російських армій — 20, 25 та 1 танкової, — заявив він.

Під час штурмових дій українські підрозділи активно застосовують безпілотники та наземні роботизовані комплекси (НРК). За словами Білецького, Третій армійський корпус першим у світі почав десантувати НРК.

Він зазначив, що важкі бомбери доставляють роботизовані комплекси-камікадзе на понад 10 км у тил російських військ.

Артилерія та безпілотні системи уражали командні пункти, вузли зв’язку, логістичні об’єкти, переправи та резерви противника. Підрозділи протиповітряної оборони і РЕБ забезпечували прикриття району бойових дій.

Під час другого сезону операції Сили оборони змогли закріпитися на звільнених рубежах, тоді як росіяни не змогли розкрити задум операції.

Успіх операції забезпечували бійці 60 ОМБр, 125 ОВМБр, БТГр 3 ОШБр, 21 ОПБпС KRAKEN, 3 ОРБ та 25 ОПТБ корпусу. До операції також залучені 66 ОМБр, 85 тгр 8 полку ССО, спецпідрозділ ГУР МО Артан та 10 мобільний прикордонний загін Дозор.

Раніше командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Сили оборони на півночі Донецької області розгромили одну з російських “клешень”, яка мала забезпечити оточення міст-фортець Донбасу.

15 вересня стало відомо, що Третій армійський корпус у рамках операції Вівальди на півночі Донецької області зачистив від російської інфільтрації близько 75 кв. км території та ще 10 кв. км деокуповані.

Фото: Третій армійський корпус

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