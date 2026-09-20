Росія лише за тиждень випустила по Україні понад 2 тис. ударних дронів, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Атаки РФ на Україну

За його словами, більшість ударних безпілотників були реактивними. Масовані атаки тривали протягом усього тижня та були спрямовані як на цивільну, так і на критичну інфраструктуру.

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Зеленський зазначив, що напередодні російські війська завдали ударів по критичній і цивільній інфраструктурі Харківської, Сумської та Одеської областей. На Дніпропетровщині та Запоріжжі зафіксували влучання у житлові будинки. Під атакою також опинилися Вінницька, Київська, Житомирська та Черкаська області.

Окремо президент повідомив про удар FPV-дроном по чоловічому монастирю на Херсонщині. На жаль, там загинув один служитель монастиря, ще четверо людей отримали поранення.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна продовжує шукати способи протидії російським атакам і відповідати на них. Водночас очільник держави закликав партнерів посилити тиск на Росію.

За словами президента, США, європейські держави та країни G7 мають можливості для запровадження нових санкцій проти РФ.

— Саме зараз правильний момент, щоб робити нові санкційні кроки проти агресора й дотискати мир через силу. Відповідні можливості є в Америки, у Європи, є у всіх країн “сімки”, — заявив Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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