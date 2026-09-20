Росія може доопрацювати супутникове угруповання Рассвет і надалі використовувати його для керування безпілотниками та ракетами в режимі онлайн.

Флеш про нову загрозу з боку РФ

Як заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, нинішні невдачі РФ із виведенням супутників Рассвет на необхідні орбіти не означають, що проєкт не буде реалізований.

Бескрестнов припустив, що Росія може доопрацювати технічні рішення та надалі вивести значну частину угруповання одним або кількома запусками.

Зараз дивляться

У разі успішного розгортання цієї системи російські війська, за його оцінкою, зможуть керувати Шахедами та ракетами через супутниковий зв’язок у режимі реального часу. Це, наголосив радник президента, може створити серйозну загрозу для України.

Бескрестнов закликав уже зараз готувати засоби радіоелектронної боротьби, здатні протидіяти таким каналам зв’язку.

Він застеріг, що розробка та розгортання відповідної системи РЕБ потребуватимуть значних ресурсів і часу. На його думку, до моменту повноцінного запуску Рассвета такими засобами мають бути захищені ключові об’єкти інфраструктури України.

Також Бескрестнов провів паралель із загрозою від технології MESH, зазначивши, що підготовку до нових способів застосування російських дронів необхідно починати завчасно, а не вже після їх появи на полі бою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.