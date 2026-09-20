Російські окупанти утримують смугу глибиною від 2 до 4 км уздовж українсько-російського кордону в Сумській області. Водночас спроби розширити цю зону просування успіху не мали.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

РФ зайняли смугу кордону на Сумщині

За словами Трегубова, ситуація на Північно-Слобожанському напрямку залишається стабільною. Окупанти змогли зайняти територію вздовж кордону, однак просунутися далі вглиб Сумщини їм не вдається.

Зараз дивляться

— Росіяни зайняли смугу вздовж українського кордону. Вона неглибока — від 2 до 4 км. Розширити її не виходить, — зазначив Віктор Трегубов, наголосивши, що сама дислокація російських військ уздовж кордону залишається проблемою для українських сил.

Росіяни активізувалися на Великобурлуцькому напрямку

Окремо речник повідомив про активізацію ворога на Великобурлуцькому напрямку. Там окупанти посилили тиск на українських захисників.

Водночас на Південно-Слобожанському напрямку російські війська, за словами Трегубова, дещо втратили наступальний потенціал. Попри це, окупанти продовжують спроби просуватися на південь.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів, що бійці корпусу разом із суміжними підрозділами звільнили села Шандриголове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим у Лиманській громаді Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.