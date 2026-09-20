Ситуація на тимчасово окупованій частині Херсонської області стане однією з наскрізних тем дипломатичної роботи України під час сегмента високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Сибіга про ситуацію на Херсонщині

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, українська дипломатія має намір посилити міжнародний тиск на Росію, щоб домогтися гуманітарного доступу до жителів окупованого лівобережжя Херсонщини, доставки продовольства й медикаментів, а також організації безпечної евакуації цивільних.

– Наступний етап — Нью-Йорк і сегмент високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Ситуація на Херсонщині буде однією з наскрізних тем нашої дипломатичної роботи. Планую також предметно обговорити з Президенткою МКЧХ Мір’яною Сполярич, як домогтися гуманітарного доступу та безпечної евакуації наших людей, – написав він у Facebook.

Сибіга зазначив, що під час Генасамблеї ООН планує окремо обговорити ситуацію з президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яною Сполярич.

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За словами глави МЗС, особливо складна гуманітарна ситуація склалася в Олешках, де до повномасштабного вторгнення проживали близько 24 тис. людей, а нині залишаються близько 2 тис., зокрема близько 50 дітей. У місті немає електро- та газопостачання, а протягом останнього місяця, за його даними, була повністю заблокована доставка їжі, ліків та інших предметів першої необхідності.

– З окупованих Олешок надходять моторошні свідчення про те, як люди намагаються вижити в умовах створеної Росією блокади: шукають залишки їжі, збирають траву, бо іншої їжі просто немає. Окремий вимір російського терору — полювання на цивільних. Російські FPV-дрони переслідують і атакують людей, перетворюючи навіть спробу вийти з дому чи пересуватися містом на смертельний ризик, – додав Сибіга.

Критичною Сибіга назвав ситуацію також у Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці. Він заявив, що російська сторона не забезпечує гуманітарним місіям необхідного доступу та перешкоджає організованій евакуації цивільних.

Міністр наголосив, що Україна вже порушує це питання на міжнародних майданчиках, зокрема в Раді Безпеки ООН та Постійній раді ОБСЄ. У серпні гуманітарну ситуацію на Херсонщині він також обговорював із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Томом Флетчером.

За словами Сибіги, завдання українських дипломатів у Нью-Йорку — мобілізувати міжнародну підтримку для створення гуманітарного коридору, доставки допомоги та евакуації людей з окупованих територій Херсонщини.

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