Сили оборони уразили Бук-М3, Небо-У та місце виробництва БпЛА – Генштаб
- Сили оборони уразили ворожі цілі в районі Українки, Балки та поблизу Сіверськодонецька.
- На Донеччині уражено командно-спостережний пункт і пункт управління БпЛА противника.
Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських військ на окупованих територіях та в зоні бойових дій. Удари по цілях завдано 19 вересня та в ніч на 20 вересня.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Ураження цілей ворога
Зокрема, в районі населеного пункту Українка Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс Бук-М3. У районі Балки на Донеччині українські військові уразили російську радіолокаційну станцію Небо-У.
Також поблизу Сіверськодонецька Луганської області уражено місце виробництва безпілотників.
На Донеччині Сили оборони завдали ударів по пунктах управління російських військ. Зокрема, в районі Зоряного уражено командно-спостережний пункт, а поблизу Старомихайлівки — пункт управління безпілотними системами противника.
У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.
18 вересня та в ніч проти 19 вересня Сили оборони України уразили пункти управління БпЛА в районах Луганського, Покровська, Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнопілля. У районі Новопрокопівки уражено одразу два пункти управління безпілотниками.
17 вересня та в ніч на 18 вересня ЗСУ уразили в окупованому Криму наземну станцію управління безпілотним комплексом Оріон. У районі Донецька Сили оборони вдарили по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.