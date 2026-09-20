Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських військ на окупованих територіях та в зоні бойових дій. Удари по цілях завдано 19 вересня та в ніч на 20 вересня.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження цілей ворога

Зокрема, в районі населеного пункту Українка Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс Бук-М3. У районі Балки на Донеччині українські військові уразили російську радіолокаційну станцію Небо-У.

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Також поблизу Сіверськодонецька Луганської області уражено місце виробництва безпілотників.

На Донеччині Сили оборони завдали ударів по пунктах управління російських військ. Зокрема, в районі Зоряного уражено командно-спостережний пункт, а поблизу Старомихайлівки — пункт управління безпілотними системами противника.

У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.

18 вересня та в ніч проти 19 вересня Сили оборони України уразили пункти управління БпЛА в районах Луганського, Покровська, Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнопілля. У районі Новопрокопівки уражено одразу два пункти управління безпілотниками.

17 вересня та в ніч на 18 вересня ЗСУ уразили в окупованому Криму наземну станцію управління безпілотним комплексом Оріон. У районі Донецька Сили оборони вдарили по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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