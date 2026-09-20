Україна зберігатиме пальне в Угорщині: деталі підписаного на Саміті С8 меморандуму
- Група Нафтогаз і MOL підписали меморандум про будівництво потужностей для зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу українсько-угорського кордону.
- У Нафтогазі заявили, що проєкт має посилити стабільність паливного ринку України на тлі постійних російських атак на паливну інфраструктуру.
Група Нафтогаз та угорська компанія MOL підписали меморандум про будівництво потужностей для зберігання нафтопродуктів на території Угорщини неподалік кордону з Україною.
Сховища пального в Угорщині: що дасть угода Нафтогазу
Як повідомив в.о. голови правління НАК Нафтогаз Сергій Федоренко, проєкт має посилити стабільність постачання пального в Україну на тлі постійних російських атак на паливну інфраструктуру. Йдеться про диверсифікацію маршрутів постачання та створення додаткових запасів нафтопродуктів за межами територій, які перебувають під загрозою обстрілів.
– В умовах постійних російських атак на нашу паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів — це питання стабільності всього ринку, – повідомив
Очікується, що нові потужності сприятимуть надійнішому забезпеченню українських споживачів пальним, а також розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною.
Меморандум став однією з домовленостей, досягнутих під час Карпатського економічного форуму в межах Саміту С8.
Фото: Нафтогаз