Група Нафтогаз та угорська компанія MOL підписали меморандум про будівництво потужностей для зберігання нафтопродуктів на території Угорщини неподалік кордону з Україною.

Сховища пального в Угорщині: що дасть угода Нафтогазу

Як повідомив в.о. голови правління НАК Нафтогаз Сергій Федоренко, проєкт має посилити стабільність постачання пального в Україну на тлі постійних російських атак на паливну інфраструктуру. Йдеться про диверсифікацію маршрутів постачання та створення додаткових запасів нафтопродуктів за межами територій, які перебувають під загрозою обстрілів.

– В умовах постійних російських атак на нашу паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів — це питання стабільності всього ринку, – повідомив

Очікується, що нові потужності сприятимуть надійнішому забезпеченню українських споживачів пальним, а також розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною.

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Меморандум став однією з домовленостей, досягнутих під час Карпатського економічного форуму в межах Саміту С8.

Фото: Нафтогаз

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