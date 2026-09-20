Укрзалізниця завершила електрифікацію 22-кілометрової європейської колії стандарту 1435 мм між Ужгородом та Чопом. Це дозволить у перспективі запускати прямі пасажирські поїзди до країн ЄС без необхідності змінювати локомотив на кордоні.

В Україні завершили електрифікацію першої євроколії Ужгород — Чоп

Про завершення робіт повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час міжнародного економічного форуму Карпатська інтеграційна ініціатива.

За його словами, електрифікація дільниці Ужгород — Чоп є важливим етапом інтеграції української залізниці до європейської транспортної мережі. Ужгород став першим обласним центром України, який має пряме залізничне сполучення європейською колією з країнами ЄС.

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Наступним етапом стане електрифікація колії від Чопа до кордону з Угорщиною. Завершити ці роботи планують до кінця 2026 року. Після цього пасажирські поїзди з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії зможуть курсувати безпосередньо до Ужгорода.

Під час першого етапу залізничники встановили 591 опору контактної мережі та проклали майже 48 км контактного проводу.

Загальна вартість проєкту становить 1,3 млрд грн. Половину суми профінансує Європейський Союз у вигляді безповоротного гранту в межах програми Connecting Europe Facility. Решту коштів надають із державного бюджету та ресурсів Укрзалізниці. У 2026 році з держбюджету на проєкт передбачили 285 млн грн.

Нині роботи тривають на другій черзі — від Чопа до українсько-угорського кордону в напрямку Захоні.

Дільниця Ужгород — Чоп працює на постійному струмі напругою 3 кВ, тоді як в Угорщині використовується змінний струм 25 кВ. Тому для прямого сполучення без заміни локомотивів планують використовувати багатосистемні електровози.

Очікується, що це скоротить час у дорозі для пасажирів та зменшить експлуатаційні витрати залізниці.

Рух новозбудованою євроколією між Чопом та Ужгородом відкрили восени 2025 року.

Фото: Мінвідновлення

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