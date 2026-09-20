Відключення електроенергії 21 вересня: чи діятимуть графіки в понеділок
21 вересня в Україні не планують відключати світло, повідомили в Укренерго.
Відключення електроенергії 21 вересня в Україні не плануються
Як повідомило Укренерго, завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження споживання не планується.
Водночас у компанії просять споживати електроенергію ощадливо у вечірні години – з 16.00 до 22.00.
Енергетики радять перенести використання потужних електроприладів на денні години – з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, що у ніч проти 19 вересня російські війська знову атакували Одесу, зокрема повторно вдарили по адміністративній будівлі, пошкодженій напередодні.
Через масовану атаку сталися аварійні відключення електроенергії у частині Одеського району. Зокрема, без світла були споживачі у Пересипському та Приморському районах Одеси, повідомили в ДТЕК.
Станом на ранок 19 вересня енергетики вже повернули електроенергію понад 60 тис. родин. Водночас 178,7 тис. родин залишалися без світла.