21 вересня в Україні не планують відключати світло, повідомили в Укренерго.

Відключення електроенергії 21 вересня в Україні не плануються

Як повідомило Укренерго, завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження споживання не планується.

Водночас у компанії просять споживати електроенергію ощадливо у вечірні години – з 16.00 до 22.00.

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Енергетики радять перенести використання потужних електроприладів на денні години – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 вересня російські війська знову атакували Одесу, зокрема повторно вдарили по адміністративній будівлі, пошкодженій напередодні.

Через масовану атаку сталися аварійні відключення електроенергії у частині Одеського району. Зокрема, без світла були споживачі у Пересипському та Приморському районах Одеси, повідомили в ДТЕК.

Станом на ранок 19 вересня енергетики вже повернули електроенергію понад 60 тис. родин. Водночас 178,7 тис. родин залишалися без світла.

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