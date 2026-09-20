Вибухи в Боярці: горять склади, пошкоджено Алею пам’яті загиблих
У Боярці, що на Київщині, пролунали вибухи, внаслідок чого сталася пожежа.
Вибухи у Боярці 20 вересня: що відомо
Як повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, уламки ворожого БпЛА спричинили займання, в результаті чого було пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель, а також Алею пам’яті загиблих.
Крім того, внаслідок повторної атаки виникла пожежа у складських будівлях.
У Вишгородському районі пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих у цих випадках немає.
Рятувальники та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях і фіксувати наслідки атаки.
Зі свого боку Боярська міська рада повідомляє, що через атаку в деяких районах міста може бути відсутнє електропостачання.
Також відомо про пошкодження покрівлі та вікон багатоквартирного будинку. До того ж, уламками пошкоджено проїжджу частину і господарську будівлю поруч.
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Нагадаємо, що 19 вересня у Фастівському районі Київської області внаслідок ворожої атаки загинули жінка і двоє маленьких дітей.
Водночас 20 вересня стало відомо, що у лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі. Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох — троє дітей та жінка.
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