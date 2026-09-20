У Боярці, що на Київщині, пролунали вибухи, внаслідок чого сталася пожежа.

Вибухи у Боярці 20 вересня: що відомо

Як повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, уламки ворожого БпЛА спричинили займання, в результаті чого було пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель, а також Алею пам’яті загиблих.

Крім того, внаслідок повторної атаки виникла пожежа у складських будівлях.

Зараз дивляться

У Вишгородському районі пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих у цих випадках немає.

Рятувальники та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях і фіксувати наслідки атаки.

Зі свого боку Боярська міська рада повідомляє, що через атаку в деяких районах міста може бути відсутнє електропостачання.

Також відомо про пошкодження покрівлі та вікон багатоквартирного будинку. До того ж, уламками пошкоджено проїжджу частину і господарську будівлю поруч.

У Новосілках зафіксовано влучання у приватне підприємство.

Нагадаємо, що 19 вересня у Фастівському районі Київської області внаслідок ворожої атаки загинули жінка і двоє маленьких дітей.

Водночас 20 вересня стало відомо, що у лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі. Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох — троє дітей та жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.