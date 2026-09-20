Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили дипломатичні зусилля та домовилися про зустріч у Нью-Йорку.

Зеленський поговорив з Трампом: що відомо

Як повідомив Зеленський у Telegram, майбутня зустріч може мати важливе значення для подальшого дипломатичного процесу. Він наголосив, що мирний трек залишається головним пріоритетом.

Президент також подякував за нещодавній візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва. За його словами, під час переговорів із ними вдалося детально обговорити ситуацію в Україні та ключові питання, пов’язані з можливим мирним врегулюванням.

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Окремо Зеленський зазначив, що Україна та американська сторона опрацьовують ідеї щодо деескалації, а також фундаментальних питань безпеки. Йдеться, зокрема, про енергетичну й продовольчу безпеку та захист життя людей.

Глава держави заявив про готовність України до серйозних кроків у співпраці з американською командою.

Крім того, Зеленський подякував Трампу за підписання закону, пов’язаного з ініціативою сенатора Ліндсі Грема, та наголосив на необхідності досягнення миру.

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