Президент Володимир Зеленський заявив, що вночі 20 вересня українські далекобійні засоби завдали удару по одному з ключових підприємств нафтової промисловості Росії, а також по об’єкту логістики російських військ.

За словами президента, уражено об’єкти в Московському регіоні.

Атака на Московський регіон

— У Московському регіоні цієї ночі дуже відчутно спрацювали наші далекобійні відповіді. Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та об’єкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину, — повідомив Зеленський.

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Очільник держави зазначив, що під час далекобійних ударів застосовувалися БпЛА FP-1, RZ-100, MICH-2000, реактивні ракети-дрони Паляниця, ударні дрони Vendetta, Лютий, Барс, ракети Фламінго, дрони Січень і Pelican.

Володимир Зеленський подякував військовослужбовцям СБУ, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ГУР та Служби зовнішньої розвідки України за проведену роботу.

Він також повідомив про удари по підприємству у Воронезькому регіоні РФ.

Що відомо про атаку на Московський НПЗ

Зеленський не уточнив, який саме об’єкт нафтопереробної галузі атаковано у Московському регіоні. Водночас повідомлялося, що 20 вересня пролунали вибухи в Москві та Підмосков’ї. Після атаки виникла пожежа на Московському нафтопереробному заводі АТ Газпромнефть — МНПЗ — одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Місцеві жителі у соцмережах публікують масштабні пожежі в районі НПЗ.

Зеленський наголосив, що Росія має не посилювати протиповітряну оборону Москви коштом інших регіонів, а припинити війну проти України.

За його словами, для деескалації вже запропоновано конкретні кроки, зокрема в енергетичній сфері та питаннях продовольчої безпеки. Президент зазначив, що для їхньої реалізації потрібна політична воля.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Володимир Зеленський

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