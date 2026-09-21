Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Агресор завдав одного ракетного удару, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 182 керованих авіабомб, залучив для ударів 6 230 дронів-камікадзе та здійснив 2 153 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 21 вересня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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