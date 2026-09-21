Нічна атака на Україну: РФ запустила 172 дрони, серед них 64 реактивні
У ніч проти 21 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 21 вересня: чим атакувала РФ
У ніч на 21 вересня, починаючи з 18:00 20 вересня, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.
Під час атаки противник застосував:
- 172 ударні БпЛА типу Shahed, серед яких 64 — реактивні;
- безпілотники Гербера;
- дрони-імітатори типу Пародія;
- Бандероль/Дань-Т.
Безпілотники запускали з районів Бєлгорода, Шаталово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллерового у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або приглушила 148 повітряних цілей:
- 147 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;
- одну Бандероль/Дань-Т.
Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих цілей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.