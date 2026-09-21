У ніч проти 21 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 21 вересня: чим атакувала РФ

У ніч на 21 вересня, починаючи з 18:00 20 вересня, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.

Зараз дивляться

Під час атаки противник застосував:

  • 172 ударні БпЛА типу Shahed, серед яких 64 — реактивні;
  • безпілотники Гербера;
  • дрони-імітатори типу Пародія;
  • Бандероль/Дань-Т.

Безпілотники запускали з районів Бєлгорода, Шаталово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллерового у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або приглушила 148 повітряних цілей:

  • 147 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;
  • одну Бандероль/Дань-Т.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Запоріжжі 21 вересня: пошкоджені багатоповерхівки та ТЦ, є постраждалі
Атака на Запоріжжя 21 вересня 2026

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніПовітряні сили України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.