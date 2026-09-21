У ніч проти 21 вересня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 21 вересня: чим атакувала РФ

У ніч на 21 вересня, починаючи з 18:00 20 вересня, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.

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Під час атаки противник застосував:

172 ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія;

Бандероль

Безпілотники запускали з районів Бєлгорода, Шаталово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллерового у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або приглушила 148 повітряних цілей:

147 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;

одну Бандероль/Дань-Т.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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