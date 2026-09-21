Росія має припинити атаки на енергетичний сектор, критичну інфраструктуру та продовольчий експорт України.

Це стане стимулом для відповідних кроків із деескалації, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський сказав, за яких умов можлива деескалація

– Зараз триває діалог із президентом Трампом і США. Також розглядаються ідеї, що можуть наблизити мир, починаючи з рішучих кроків із деескалації. Енергетичний сектор України, критична інфраструктура та наш продовольчий експорт мають перестати бути мішенями для Росії, і це спонукатиме нас до відповідних кроків із деескалації. Рішення можливі, – написав Зеленський у мережі Х у понеділок, 21 вересня.

Президент зазначив, що це питання українська сторона обговорить із партнерами на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зараз дивляться

Зеленський наголосив, що минули часи, коли наслідки війни відчувала лише країна, яка зазнала нападу.

За його словами, сучасний характер війни передбачає втрати і для агресора. Це стало можливим завдяки розвитку технологій.

– Це стало можливим завдяки технологіям. Сила лідерства держав може, і повинна, забезпечити деескалацію, безпеку та мир, – зауважив глава держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, і закликав Москву припинити “нескінченну війну” з Україною.

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