Минулої доби Сили оборони ліквідували понад 1 660 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 21 вересня

особового складу – близько 1 519 650 (+1 660) осіб;

танків – 12 361 (+5) од;

бойових броньованих машин – 25 365 (+4) од;

артилерійських систем – 50 142 (+75) од;

РСЗВ – 2 149 (+3) од;

засобів ППО – 1 662 (+3) од;

літаків – 442 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 712 (+17) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 527 693 (+1 728) од;

крилатих ракет – 5 111 (+0) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 151 861 (+516) од;

спеціальної техніки – 4 729 (+13) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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