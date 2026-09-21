Минулої доби Сили оборони ліквідували понад 1 660 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 21 вересня

  • особового складу – близько 1 519 650 (+1 660) осіб;
  • танків – 12 361 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 25 365 (+4) од;
  • артилерійських систем – 50 142 (+75) од;
  • РСЗВ – 2 149 (+3) од;
  • засобів ППО – 1 662 (+3) од;
  • літаків – 442 (+0) од;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 712 (+17) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 527 693 (+1 728) од;
  • крилатих ракет – 5 111 (+0) од;
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 151 861 (+516) од;
  • спеціальної техніки – 4 729 (+13) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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