Сполучені Штати готові допомогти Україні з виробництвом ракет-перехоплювачів, але конкретної відповіді щодо цього питання Київ поки не отримав.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Нью-Йорку за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Ліцензії від США на виробництво ракет: що відомо

– Насправді відповіді немає, знаєте, коли ви розмовляєте з керівниками на делікатні теми. Вони можуть сказати “так” або “ні”. Хороше полягає у тому, що ніхто не сказав “ні”… Вони (США, – Ред.) готові нам допомогти, але я не отримав дуже конкретної відповіді, – сказав глава держави.

Зеленський додав, що Дональд Трамп “позитивно ставиться” до надання Україні ліцензій на виробництво ракет для Patriot.

Зараз дивляться

– Ми попросили президента допомогти нам пришвидшити цей процес. Він позитивно ставиться до ліцензій, – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що українська сторона провела переговори з компанією-виробником Patriot RTX (Raytheon) та отримала від неї сигнал про готовність до такої співпраці.

За словами Зеленського, запуск виробництва систем Patriot в Україні може зайняти близько року-півтора.

– Ми розпочнемо цей проєкт. Знову ж таки, я не знаю, чи це займе рік, чи півтора, але це на майбутнє… Для українців у нас є системи Patriot. Нам знадобиться власне виробництво таких ракет, навіть коли ми будемо виробляти власну протиракетну систему. Але в будь-якому разі ми розраховуємо на Patriot, – сказав президент.

31 липня американський президент Дональд Трамп, коментуючи можливість надання Україні дозволу на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, заявив, що США “мають бути дуже обережними” у цьому питанні.

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