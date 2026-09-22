Втрати ворога на 22 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 230 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 672-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,520 млн.

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Втрати ворога на 22 вересня 2026 року

особового складу / personnel – близько 1 520 880 (+1 230) осіб / persons

танків / tanks – 12 364 (+3) од.

бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 25 374 (+9) од.

артилерійських систем / artillery systems – 50 184 (+42) од.

РСЗВ / MLRS – 2 151 (+2) од.

засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 663 (+1) од.

літаків / aircraft – 442 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 2 720 (+8) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 529 134 (+1 441) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 35 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 152 173 (+312) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 733 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 672-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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