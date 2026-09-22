Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Зеленський та перша леді прибули до Нью-Йорку: що відомо

Як повідомив глава нашої держави, під час свого візиту він планує провести близько 20 зустрічей. Зокрема, заплановані переговори з президентом США, європейськими лідерами, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній та аналітичних центрів.

За словами Зеленського, серед ключових пріоритетів української делегації — дипломатичні зусилля для наближення миру, захист українців, посилення протиповітряної оборони та забезпечення України необхідним фінансуванням.

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Президент також повідомив, що Україна підготувала до підписання нову Drone Deal. Крім того, Київ має конкретні пропозиції у сфері безпеки та щодо деескалаційних кроків, які, за словами Зеленського, можуть сприяти завершенню війни.

– Звісно, перший пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Працюємо над посиленням ППО та забезпеченням для України достатніх фінансів, – повідомив президент.

У Нью-Йорку також відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи. Очікується участь представників багатьох держав на високому рівні.

Окрема програма запланована у першої леді Олени Зеленської. Вона виступить перед студентами та викладачами Колумбійського університету, а на майданчику ООН представить результати Саміту перших леді та джентльменів.

Крім того, Зеленська проведе зустрічі з представниками американського бізнесу та філантропами на підтримку проєктів її фундації. Серед запланованих двосторонніх зустрічей — переговори з дружиною прем’єр-міністра Великої Британії та президентом Світового банку.

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