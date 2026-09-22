Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом підняв питання зимового пакету ракет для систем Patriot. США розглянуть можливості його надання.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами за результатами зустрічі у вівторок, 22 вересня.

Україна просить США про зимовий пакет ракет

За словами Зеленського, американська сторона погодилася розглянути надання зимового пакету ракет, попри їх дефіцит у США та світі.

Зараз дивляться

– Нам треба підготуватися до зими, якщо зима буде під час війни. Тому ми попросили дві речі від США. Вони подумають, як допомогти нам. Перше – зимовий пакет ракет Patriot, – наголосив Зеленський.

Президент уточнив, що Україна працюватиме й з іншими державами щодо цього питання (зокрема Близького Сходу), проте США – це головний напрям.

– Вони подумають про те, як ми зможемо отримати цей пакет, – заявив він.

Друге прохання стосувалося надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Це допоможе гарантувати захист нашій країні на майбутнє.

Зеленський повідомив, що не почув відмови, додавши, що не отримав від Трампа і конкретної відповіді на це питання. Тим часом американська компанія Raytheon готова допомогти із запуском виробництва.

Як відомо, Україні потрібно близько 300-360 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Саме така кількість допоможе пережити зиму 2026-2027 років в умовах терору РФ.

Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна розраховує отримати частину ракет із запасів США і готова заплатити за таке постачання.

Крім того, є домовленість із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо постачання 600 ракет PAC-2 у 2027-2028 роках.

Україна також розраховує на розгортання панєвропейської системи ППО Freyja (Фрея). До кінця грудня 2026 року очікується отримання першого зразка цієї системи.

Джерело : Офіс президента

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