Студенти в Україні з 1 вересня 2026 року розпочали новий навчальний рік. Для них є хороша новина, адже з початку осені академічні стипендії підвищилися вдвічі порівняно з минулим роком. Тож уже у вересні студенти мають отримувати більші виплати, ніж раніше.

Факти ICTV дізнавалися, кому виплачують академічну та іменну стипендії.

Щ о таке академічна стипендія

Академічна стипендія – це грошова виплата, яка надається студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів за їхні успіхи у навчанні.

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Вона є однією з форм матеріальної підтримки студентів та учнів, спрямованою на стимулювання їхньої навчальної діяльності.

Академічна стипендія: хто може отримувати

В Україні академічна стипендія регулюється Законом України Про вищу освіту та іншими нормативно-правовими актами. Вона виплачується за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів.

Право на отримання академічної стипендії мають студенти та учні, які:

навчаються на денній формі навчання;

успішно склали екзаменаційну сесію;

не мають академічної заборгованості;

займають високі місця в рейтингу успішності.

Рейтинг успішності формується на основі результатів навчання студентів та учнів. Критерії формування рейтингу встановлюються ВНЗ та ПТНЗ.

Іменна академічна стипендія

Іменна академічна стипендія – це особливий вид академічної стипендії, який встановлюється для студентів та учнів, які досягли особливих успіхів у навчанні, науковій або творчій діяльності. Вона може бути заснована державними органами, громадськими організаціями, підприємствами або окремими особами.

Академічна стипендія: розмір

Розмір академічної стипендії у 2026 році залежить від типу навчального закладу (ВНЗ або ПТНЗ), рівня акредитації НЗ, спеціальності, за якою навчається студент або учень, успішності студента або учня.

Станом на 2026 рік, розміри академічних стипендій в Україні такі:

Для студентів закладів вищої освіти з 1 вересня 2026 року мінімальна академічна стипендія зросла з 2 000 до 4 000 грн. Підвищена академічна стипендія за особливі успіхи збільшилася з 2 910 до 5 820 грн.

Для студентів коледжів та інших закладів фахової передвищої освіти мінімальна академічна стипендія зросла з 1 510 до 3 020 грн. Підвищена академічна стипендія за особливі успіхи тепер становить 4 394 грн замість 2 197 грн.

Також із 1 вересня 2026 року збільшилися окремі іменні стипендії. Для студентів вишів стипендія Верховної Ради України зросла з 4 400 до 8 800 грн, а для студентів закладів фахової передвищої освіти — з 3 320 до 6 640 грн.

Умови отримання академічної стипендії

Для отримання академічної стипендії студент або учень повинен:

подати заяву на отримання стипендії;

надати необхідні документи (залікову книжку, копію паспорта, тощо);

відповідати критеріям, встановленим для отримання стипендії.

Рішення про призначення академічної стипендії студентам приймається стипендіальною комісією навчального закладу.

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